Частным клиентам





Код на скидку активен через 1 час после получения и действителен в течение 2 суток. Скидка действует только на перечисленные выше виды медицинских комиссий (не распространяется на дополнительные обследования и прием врачей-специалистов, не входящих в состав комиссии). Скидка действует:

в центре на ул. Бутырская, д.53 к.1 - с ПН по ПТ с 9 до 19 ч.; с СБ по ВС с 10 до 18 ч.

в центре на ул. Полубоярова, д.4 - с ПН по ПТ с 9 до 19 ч.; СБ с 10 до 18 ч.

Инструкция пользования услугой:

Заполните форму и получите скидку 20% в медицинских центрах «Медкомиссия № 1» на следующие услуги:

Водительская медицинская комиссия

Оружейная медицинская комиссия

Получите скидку:



После заполнения и отправки формы, Вы получите СМС с кодом скидки. Сообщите его при посещении медицинского центра в регистратуре.

Если у вас остались вопросы о предоставлении скидки, позвоните нам +7 (499) 922-88-19