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Частным клиентам

Скидка 20% на оружейную, водительскую медкомиссии

Примечания: 

  1. Код на скидку активен через 1 час после получения и действителен в течение 2 суток.
  2. Скидка действует только на перечисленные выше виды медицинских комиссий (не распространяется на дополнительные обследования и прием врачей-специалистов, не входящих в состав комиссии).
  3. Скидка действует:
  • в центре на ул. Бутырская, д.53 к.1 - с ПН по ПТ с 9 до 19 ч.; с СБ по ВС с 10 до 18 ч.
  • в центре на ул. Полубоярова, д.4 - с ПН по ПТ с 9 до 19 ч.; СБ с 10 до 18 ч.


Инструкция пользования услугой:
Заполните форму и получите скидку 20% в медицинских центрах «Медкомиссия № 1» на следующие услуги:

  • Водительская медицинская комиссия
  • Оружейная медицинская комиссия

Получите скидку:

После заполнения и отправки формы, Вы получите СМС с кодом скидки. Сообщите его при посещении медицинского центра в регистратуре.

Если у вас остались вопросы о предоставлении скидки, позвоните нам +7 (499) 922-88-19

 


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